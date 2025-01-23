Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 14:00

Чемпион России по прыжкам с шестом Соловьев — об уходе из фигурного катания: «Расстался с партнершей, потом поменял тренера...»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Telegram Дзен

Чемпион России по прыжкам с шестом Александр Соловьев, до одиннадцати лет занимавшийся фигурным катанием, в интервью «СЭ» рассказал о причине смены вида спорта.

Сейчас россиянин учится в техасском университете A&M и выступает на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта.

— Мир фигурного катания даже не в курсе, что потерял танцора ростом 198 см.

— Да, в три года у меня было воспаление аденоидов, и рекомендовали дышать фреоном, а он как раз в избытке на искусственных катках. Начал кататься, меня заметил тренер, и все, я стал заниматься. Сначала одиночным, затем танцами на льду.

— Почему в 11 лет это закончилось?

— Я расстался с партнершей, потом мы поменяли тренера, долго не могли найти новую пару... И как-то посидели, подумали, решил закончить. Выбирал, куда пойти дальше. А у меня дедушка прыгал с шестом, и у него был знакомый, точнее, наверное, лучший друг — Александр Сергеевич Бурт, тренер по прыжкам в высоту. Через него меня передали Олегу Вячеславовичу, с которым мы до сих пор работаем вместе.

— Если сейчас на коньки встанешь, не упадешь?

— Хороший вопрос. Я вставал на коньки, после того как пришел в шест, два раза. Первый — почти сразу, но тренер запретил, потому что я ужасно бегал, а он сказал, что коньки плохо влияют на технику бега. Второй — лет пять назад, на Новый год. Тогда не упал. Но что будет, если встану сейчас, не знаю.

Александр Соловьев. «Взял с собой русскую изоленту». Чемпион России уехал учиться и выступать в США
Фигурное катание
Читайте также
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя