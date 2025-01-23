Чемпион России по прыжкам с шестом Соловьев — о стипендии в США: «46 тысяч долларов в год, но я получаю только малую часть»

Прыгун с шестом Александр Соловьев, с 15 декабря учащийся в техасском университете A&M и выступающий на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта, в интервью «СЭ» рассказал о размере стипендии и об особенностях питания в университетском кампусе.

— Какую тебе платят стипендию?

— По документам — 46 тысяч долларов в год. Но эти деньги идут на оплату обучения, поэтому я не вижу большую их часть. Остается что-то на карманные расходы, плюс нам начисляют деньги, когда мы едем на соревнования, для покрытия расходов. Наш старший тренер считает, что важно обеспечить спортсменам комфортный быт, питание и прочие условия на соревнованиях.

— Денег хватает?

— На базовые расходы хватает с запасом. Плюс у нас бесплатная столовая, там замечательно кормят, причем пускают только спортсменов. Могут приготовить все, что захочешь. Хочешь стейк? Заказываешь. Это бесплатно. Плюс готовая пища. Все, что ты, как мне кажется, можешь захотеть, там будет: паста, креветки, рыба, мясо. Все, что нужно спортсменам для питания и восстановления. Дополнительно нам дают разные снеки: вафли, протеиновые батончики и шейки. Это все в свободном доступе, и, когда ты захочешь, можешь это взять.

— Просто уточню. Обычные студенты в эту столовую зайти не могут?

— Да, у нас две столовые, может, даже больше. Одна — только для спортсменов. Вторая или остальные — для обычных студентов.