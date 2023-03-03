Тренер легкоатлета Савлукова: «Савелий пропустит чемпионат России из-за структурного сбоя»

Чемпион России в беге на 400 метров Савелий Савлуков не примет участия в предстоящем первенстве страны из-за проблем, не связанных со здоровьем.

«Спортсмен пропустит зимний чемпионат России. Причина — структурный сбой, разбираемся. К примеру, у вас есть новая машина, заправленная качественным топливом и с новыми покрышками, но она не может ехать, потому что заглючила электроника. Тут отдаленно похожее, никаких травм у Савелия нет, он тренируется. Готовимся, будем ждать летнего сезона», — приводит ТАСС слова Сергея Клевцова, тренера 23-летнего легкоатлета.

В 2022 году Савлуков не проиграл ни одного старта. В 2023 году спортсмен принял участие в двух соревнованиях. 7 января в беге на дистанции 600 метров Савелий стал победителем «Рождественских игр» в Екатеринбурге, установив личный рекорд. 10 февраля на турнире «Русская зима» в Москве Савелий в беге на 400 метров показал шестой результат, несмотря на то, что считался главным фаворитом.

Чемпионат России по бегу в помещении пройдет с 3 по 5 марта в Москве.