Чемпион России в беге Никитин выступит на двух дистанциях на Играх БРИКС

Победитель командного чемпионата России в беге Владимир Никитин на Играх БРИКС планирует выступить на двух дистанциях — 5 000 и 1 500 метров.

«В этом году я принял решение пропустить Московский полумарафон с неплохими призовыми. Но деньги для спортсмена не самое главное. Решил как можно лучше подготовиться к Играм БРИКС и Играм дружбы, которые станут для меня главными стартами сезона. Я хочу показать высокие результаты, а для этого нужна совсем другая подготовка», — приводит слова Никитина ТАСС.

Никитин из-за последствий простудного заболевания вынужден был пропустить практически весь зимний сезон. На командном чемпионате России, который проходит в Сочи, он завоевал золото на дистанции 5000 метров.