Чемпион России в прыжках с шестом Шмыков мечтает посоревноваться с Дюплантисом

Чемпион России в прыжках с шестом Михаил Шмыков мечтает получить возможность выступить на одном турнире вместе со шведом Арманом Дюплантисом. Последний установил на Олимпиаде в Париже новый мировой рекорд.

«Что я могу сказать о Дюплантисе? Он очень сильный, очень быстрый, он не похож ни на кого. Говорят, что кроме как прекрасно прыгать с шестом, он больше ничего делать не умеет. Конечно, мне очень хочется посоревноваться с Арманом в одном секторе, и не только с ним, в мире очень много других сильных прыгунов с шестом. Хочется постоять рядом с ними и посмотреть, как они прыгают», — цитирует Шмыкова ТАСС.

24-летний Дюплантис на Олимпиаде прыгнул на 6,25 метра. Шмыков победил 17 августа на чемпионате России с результатом 5,72 метра.