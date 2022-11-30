Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Легкая атлетика

Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Допинг

Сегодня, 08:44

Чемпион США в беге на 10000 метров дисквалифицирован за допинг

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Telegram Дзен

Известный американский бегун сомалийского происхождения Хассан Мид дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Чемпион США 2017 года на дистанции 10000 метров стал положительный тест на запрещенные остарин и лигандрол в результате внесоревновательной проверки 1 октября. Мид не участвовал в соревнованиях 27 мая и уверяет, что завершил карьеру, просто не успел поставить об этом в известность антидопинговые органы.

Хассан перебрался в Америку вместе с семьей в 11-летнем возрасте. Он был участником трех чемпионатов мира, а также Олимпиады-2016 в составе сборной США. Сейчас спортсмен признал свою вину, из-за чего стандартный четырехлетний срок наказания был уменьшен на год.

0
Читайте также
«Было выпито 7 миллионов литров пива». Как Лондон погряз в мусоре и моче
Джокович остался без номинации на главную теннисную премию. Это скандал
Участники рынка недвижимости предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в России
Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр
Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ямайский спринтер Асафа Пауэлл завершил профессиональную карьеру