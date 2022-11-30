Чемпион США в беге на 10000 метров дисквалифицирован за допинг

Допинг
Сегодня, 08:44
Известный американский бегун сомалийского происхождения Хассан Мид дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.
Чемпион США 2017 года на дистанции 10000 метров стал положительный тест на запрещенные остарин и лигандрол в результате внесоревновательной проверки 1 октября. Мид не участвовал в соревнованиях 27 мая и уверяет, что завершил карьеру, просто не успел поставить об этом в известность антидопинговые органы.
Хассан перебрался в Америку вместе с семьей в 11-летнем возрасте. Он был участником трех чемпионатов мира, а также Олимпиады-2016 в составе сборной США. Сейчас спортсмен признал свою вину, из-за чего стандартный четырехлетний срок наказания был уменьшен на год.