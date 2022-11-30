Чемпион США в беге на 10000 метров дисквалифицирован за допинг

Известный американский бегун сомалийского происхождения Хассан Мид дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Чемпион США 2017 года на дистанции 10000 метров стал положительный тест на запрещенные остарин и лигандрол в результате внесоревновательной проверки 1 октября. Мид не участвовал в соревнованиях 27 мая и уверяет, что завершил карьеру, просто не успел поставить об этом в известность антидопинговые органы.

Хассан перебрался в Америку вместе с семьей в 11-летнем возрасте. Он был участником трех чемпионатов мира, а также Олимпиады-2016 в составе сборной США. Сейчас спортсмен признал свою вину, из-за чего стандартный четырехлетний срок наказания был уменьшен на год.