Чемпионат России по легкой атлетике: расписание соревнований и где смотреть трансляцию
18 августа продолжится Чемпионат России по легкой атлетике
Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 14 по 19 августа в Екатеринбурге. Соревнования прохожят на легкоатлетическом стадионе МАУ «СОК «Калининец», расположенном по адресу ул. Краснофлотцев, д. 48.
Прямая трансляция соревнований доступна в эфире телеканалов «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Арена», «Матч! Планета», а также в группе Всероссийской федерации легкой атлетики в социальной сети «ВКонтакте».
Чемпионат России по легкой атлетике: расписание соревнований 18 августа
- 14:30 Метание молота. Финал. Мужчины
- 15:00 Прыжок с шестом. Финал. Женщины
- 15:15 Бег 200 м. Финал. Женщины
- 15:25 Бег 200 м. Финал. Мужчины
- 15:35 Бег 110 м с/б. Полуфиналы. Мужчины
- 15:50 Прыжок в высоту. Финал. Мужчины
- 15:55 Бег 1500 м. Финал. Мужчины
- 16:00 Метание молота. Финал. Женщины
- 16:05 Тройной прыжок. Финал. Женщины
- 16:10 Эстафета 4х100 м. Финал. Женщины
- 16:30 Эстафета 4х100 м. Финал. Мужчины
- 16:50 Бег 1500 м. Финал. Женщины
- 17:10 Бег 110 м с/б . Финал. Мужчины
- 17:20 Эстафета 4х400 м. Финал. Женщины
- 17:35 Эстафета 4х400 м. Финал. Мужчины
- 17:45 Ходьба 10 000 м. Финал. Мужчины
- 18:30 Церемония награждения (молот, мужчины,женщины)
- 18:40 Церемония награждения (1500 м, мужчины,женщины, 200 м, мужчины,женщины)
- 18:50 Церемония награждения (тройной женщины, высота мужчины, 110 м с/б мужчины)
- 19:00 Церемония награждения (4х400 м, мужчины,женщины, шест женщины, 4х100 м, мужчины,женщины)
- 19:10 Церемония награждения (ходьба 10 000 м, мужчины,женщины)