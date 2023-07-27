Чемпионка Европы Купцова призвала прекратить травлю Исинбаевой

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в интервью «СЭ» выступила в поддержку Елены Исинбаевой.

«Она могла спокойно уйти в 25, и плевать на этот спорт. Но не ушла — потому что ответственность за страну. Может, злость, зависть у людей. Но нельзя зачеркивать карьеру человека. Я даже не знаю, кого можно поставить с ней в один ряд. Надо прекратить травлю. Говорят, что она отреклась. Я свидетель воочию ее спортивной судьбы. Если бы не было патриотизма и чувства ответственности за страну — не было бы результатов! Деньги — второстепенный фактор, они прилагаются. Если в голове только деньги, результата не будет, поверьте. Это закон спорта», — сказала Купцова «СЭ».