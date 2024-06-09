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Легкая атлетика

Сегодня, 13:15

Чемпионка России по легкой атлетике — о забегах Бузовой: «Это кринж, но он имеет право на существование»

Чемпионка России по легкой атлетике назвала забеги с Бузовой кринжем
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионка России в беге с барьерами Эмилия Тангара в интервью «СЭ» поделилась мнением о приглашении певицы Ольги Бузовой на Неделю легкой атлетики.

— Хотелось бы чуть побольше народу, но мало места для трибун. То есть люди стоят вокруг, трибуны совсем маленькие, но забиты полностью. И поддерживают, встречают здорово. Я, пока выходила на дистанцию, всем помахала. Приятно, конечно, заряжает.

— Такие методы, как приглашение Бузовой побегать на Никольскую, — кринж или база?

— Это кринж, но он имеет право на существование, я считаю. Потому что привлекает же внимание? Да. Это было сделано больше для шоу, привлечения аудитории, поэтому почему бы и нет? Все средства хороши, но можно что-то пробовать новое и двигаться дальше.

— Просто нет ощущения, что народ придет на Бузову, а вам хайпа не достанется?

— А мне кажется, так не было. Люди были заинтересованы не только в Бузовой. Да даже если так, они придут посмотреть на Бузову и увидят — ага, еще ребята есть. Думаю, как привлечение внимания к легкой атлетике вполне можно такое делать. Хотя она не мой плейлист, но, конечно, хиты слышала. Такое сложно пропустить. (Смеется.)
Мне нравится очень разная музыка. Люблю классику послушать для такого релакс-вайба. Пианино, фортепиано очень люблю.

— Перед 400 метрами Рахманинова включить — нормально?

— Если такое настроение — да. Или Эйнауди, например. Но это если мне надо успокоиться, иногда, наоборот, нужно поймать драйв, веселый настрой, тогда могу даже русскую попсу включить подрыгаться.

Эмилия Тангара. «Расизм в России есть. Но не так, как в США». Темнокожая легкоатлетка хочет выступать за Россию

легкая атлетика
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