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Сегодня, 08:30

Чемпионка России Каграманова: «Врачи говорили, что надо заканчивать»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России по спортивной ходьбе Рейхан Каграманова сообщила «СЭ», что в 2023-м она не могла получить допуск на соревнования после прохождения углубленного медицинского обследования. В том году она показала лучший результат сезона в мире.

— Что не получилось в 2023-м?

— Не успела прийти в себя, чтобы составить конкуренцию, — сказала Каграманова. — У меня возникли проблемы со здоровьем. Даже был недопуск после УМО (углубленное медицинское обследование. — Прим. «СЭ») в Москве. Скорее всего, это последствия ангины. Хотя вроде пролечили все как следует. Но, наверное, болезнь дала осложнения. Я тогда даже не ездила на сборы с национальной командой в Сочи, тренировалась одна по индивидуальному плану. Поэтому думаю, что не столько физическая подготовка, а больше психологическая меня сломала. Врачи постоянно говорили всякую ерунду. У нас любят приукрашивать. Говорили, что надо заканчивать прямо сейчас, что я свое уже взяла, хватит.

— Как вы эту информацию воспринимали?

— Очень плохо. Прошла все стадии: отрицание, принятие... Тяжело это все. Сразу начинаешь на все по-другому смотреть — через призму того, что нужно себя поберечь. Наверное, сезон в 2023 году под этим лозунгом и прошел: «Нужно себя поберечь. Второе место — тоже неплохо». Такие были установки.

Рейхан Каграманова. «Было болезненно смотреть на костылях Олимпиаду». Наша скороходка показывает лучшие результаты в мире, но их не замечают

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