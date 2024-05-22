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Каграманова — о мордовской школе спортивной ходьбы: «Многие еще помнят про допинг-скандал»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России по спортивной ходьбе Рейхан Каграманова рассказала «СЭ» о своем решении выступать за Мордовию.

— Мне кажется, что до такого уровня я бы не смогла дойти в Новокузнецке, — сказала Каграманова «СЭ». — В последние несколько лет мне не с кем было тренироваться, никто уже не мог составить мне конкуренцию на дорожке. Когда же приехала в Мордовию, несмотря на то что у меня уже было звание мастера спорта России, я была никем. Это меня подстегивало, появилось огромное желание доказать, что могу и тут чего-то добиться. Пришлось начать все сначала.

— Не боялись какого-то репутационного ущерба? Все-таки отношение к мордовской школе ходьбы неоднозначное.

— Наверное, вы правы, что многие еще помнят про допинг-скандал. Но, когда я сюда пришла тренироваться, все это уже закончилось, поэтому с тренером и приняли такое решение. Конечно, люди думают, что мордовские скороходы являются сильнейшими в мире благодаря фармакологии, до которой еще многие не дошли. Однако же, когда я приехала сюда, выяснилось, что главный секрет мордовских скороходов в том, что они пашут с утра до ночи. Тренировки убийственные. Первое время я приходила и не могла никуда выйти, просто валилась с ног.

— У российских спортсменов из других регионов все еще неоднозначное отношение к мордовской школе? Чувствовали это на себе?

— Да, возможно, что-то чувствовала. Думаю, им проще думать так, чем принять тот факт, что кто-то тренируется больше, сильнее и усерднее.

В сезоне-2023 Каграманова прошла 20 км за 1 час 25 минут 21 секунду, что можно было считать лучшим результатом сезона в мире, но World Athletics не признала результат россиянки.

Рейхан Каграманова. «Было болезненно смотреть на костылях Олимпиаду». Наша скороходка показывает лучшие результаты в мире, но их не замечают

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