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Легкая атлетика

Сегодня, 09:57

Чемпионка Спартакиады-2022 легкоатлетка Болдырева не собирается выступать за другую страну

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победительница Всероссийской спартакиады 2022 года в беге на 100 метров с барьерами Ирина Болдырева не планирует выступать за другую страну, сообщил личный тренер спортсменки Виктор Горлов.

«Этот зимний сезон Ирина пропустила из-за травмы колена, а сейчас у нее на первый план вышла личная жизнь. Она вышла замуж за иностранца, насколько я в курсе. Можно сказать, что на данный момент Ира взяла временную паузу в карьере, но никаких планов выступать за другую страну у нее нет, она остается россиянкой», — приводит слова Горлова ТАСС.

В 2022 году Болдырева также выиграла чемпионат страны на барьерной стометровке, годом позже она победила на молодежном первенстве страны, стала третьей на Кубке России и четвертой — на взрослом национальном первенстве.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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