Чемпионку мира из Казахстана Нору Джеруто временно отстранили за допинг

Казахстанская спортсменка Нора Джеруто отстранена от соревнований до дальнейшего уведомления решением независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

«AIU временно отстранил Нору Джеруто за использование запрещенной субстанции или метода», — сообщает пресс-служба AIU.

27-летняя Джеруто ранее представляла сборную Кении. С 2022 года она представляет Казахстан. На счету спортсменки золотая медаль чемпионата мира -2022 в американском Юджине в беге на 3 000 метров.