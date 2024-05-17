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Легкая атлетика

17 мая, 23:12

Чичерова ответила, по какой причине редко выходит в медийное пространство

Виктория Кравченко
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Российская легкоатлетка Анна Чичерова рассказала, по какой причине редко выходит в медийное пространство.

«Мне вполне комфортно без интервью, съемок, фотосессий. Я не перечитываю газеты с упоминанием себя и не ищу по телевизору программу, в которой меня покажут. Продюсеры и журналисты знают, что я открытая и часто практически безотказная. Я понимаю, что это их работа, мне всегда хочется помочь людям. Поэтому я соглашаюсь на различные проекты. О чем нередко жалею», — цитирует Чичерову Metaratings.ru.

Чичерова — олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира и Европы, а также восьмикратная чемпионка России и Заслуженный мастером спорта России.

Источник: https://metaratings.ru/news/chicherova-ya-chempionka-oi-2012-zanimatelno-chto-v-2024-m-ya-voobshe-predstavlyayu-interes-363877/
Анна Чичерова
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