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Допинг

Сегодня, 08:29

Член правления World Athletics объяснил, чем кенийский допинг отличается от российского

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Асбель Кипроп.
Фото Reuters
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Член правления World Athletics Антти Пихлакоски в интервью финскому изданию Ilta Sanomat объяснил мотивы, которыми международная федерация руководствовалась, оставив без наказания Кению на фоне огромного количество допинговых инцидентов.

40 процентов попавшихся на допинге легкоатлетов в мире сегодня составляют кенийцы, отстранены более 50 спортсменов из этой страны. Только что в течение одной недели бан получили четверо из них. Однако признания WA из-за допинга лишена не Кения, а Россия.

— Ситуация вызывает беспокойство. Однако в Кении она иная, чем была в России, — заявил Пихлакоски. — В России допинг контролировался государством, а в Кении он попадает к спортсменам по разным каналам. Существует множество дилеров допинга, а кенийское правительство подготовило закон, предусматривающий уголовную ответственность за сбыт запрещенных препаратов. Уровень бегунов в Кении — высочайший. Тот, что занимает в стране сотое место, может стать призером соревнований в Европе. И это делает соблазн применения допинга слишком сильным.

По словам Пихлакоски стремление властей Кении тратить больше денег на борьбу с допингом дает надежду на решение этой проблемы. Правда, не совсем понятно, как это может выглядеть на практике, поскольку множество кенийских бегунов постоянно живут за пределами своей страны. Напомним, что ранее МОК официально признал, что допинговые проблемы в России носят не государственный, а «институциональный» характер.

Марк Отиено (справа). Допинговый кошмар в Кении продолжается. Но стране за это ничего не будет

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