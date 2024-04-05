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Сегодня, 12:07

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр бегунья Архипова завершила карьеру

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Тренер Михаил Кузнецов рассказал, что бегунья Татьяна Архипова решила завершить карьеру спортсменки.

«Татьяна решила завершить карьеру спортсменки, сейчас она бегает для души. Она мама троих детей, самому младшему год и три месяца, она занимается их воспитанием», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Также Кузнецов рассказал, что Архипова работает тренером в казанском клубе «Уралхим Run Factory».

40-летняя Архипова является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2008, 2012). Также бегунья по одному разу завоевывала серебряную медаль чемпионата мира и чемпионата Европы.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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