Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр бегунья Архипова завершила карьеру

Сегодня, 12:07
Тренер Михаил Кузнецов рассказал, что бегунья Татьяна Архипова решила завершить карьеру спортсменки.
«Татьяна решила завершить карьеру спортсменки, сейчас она бегает для души. Она мама троих детей, самому младшему год и три месяца, она занимается их воспитанием», — приводит слова Кузнецова ТАСС.
Также Кузнецов рассказал, что Архипова работает тренером в казанском клубе «Уралхим Run Factory».
40-летняя Архипова является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2008, 2012). Также бегунья по одному разу завоевывала серебряную медаль чемпионата мира и чемпионата Европы.