Двукратный олимпийский чемпион Краузер побил мировой рекорд по толканию ядра в помещении

Двукратный олимпийский чемпион Райан Краузер побил мировой рекорд по толканию ядра в помещении. На соревнованиях в США спортсмен показал результат 23,38 метра.

Предыдущий рекорд принадлежал ему же и составлял — 22,82 метра. Он был установлен в январе 2021 года.

Также Краузер превзошел и свой рекорд (23,37 м) на открытом воздухе, установленный 19 июня 2021 года.

30-летний американец Краузер является олимпийским чемпионом Рио-2016 и Токио-2020, а также чемпионата мира-2022 в Юджине (США).