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Легкая атлетика

Сегодня, 12:22

Эфиопский бегун Кеджелча установил мировой рекорд в полумарафоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эфиопский бегун Йомиф Кеджелча установил новый мировой рекорд в полумарафоне.

27 октября в Испании состоялся Валенскийский полумарафон. 27-летний Кеджелча стал победителем с результатом 57.30 секунды. Он обновил рекорд угандийца Джейкоба Киплимо, который в 2021 году показал результат 57,31 секунды на полумарафоне в Лиссабоне.

Кеджелча в 2019 году завоевал серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе в беге на 10 тысяч метров. Также он дважды выигрывал золото чемпионатов мира в помещении (2016 и 2018) в беге на 3 тысячи метров.

легкая атлетика

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