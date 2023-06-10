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Легкая атлетика

Сегодня, 18:35

Екатерина Конева: «На чемпионате России будет финал сезона, если все будет хорошо с моими копытцами»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Легкоатлетка Екатерина Конева поделилась дальнейшими планами на сезон после соревнований в Лужниках.

— Какие планы? Домой! Повезу своего супруга домой после операции. Поэтому приедем, чуть-чуть разгребемся со здоровьем. И я начну готовится дальше. Планирую выступать на Кубке России, потом на чемпионате. Там, думаю, финал (сезона) сложится, если все будет хорошо с моими копытцами, — сказала Конева.

На Неделе легкой атлетики Конева завоевала серебро в тройном прыжке в день прыжков, а также показала второй результат на Мемориале Знаменских.

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