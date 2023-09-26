Вяльбе заявила, что Исинбаева должна закрыть рот и «жить в своей Испании»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что олимпийская чемпионка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться по теме своего отъезда из России.

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотерла, а майор — это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже немаленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих», — приводит слова Вяльбе РИА Новости со ссылкой на шоу «На два слова».

Также президент ФЛГР отметила, что никогда не поймет Исинбаеву, особенно из-за того, что спортсменка отреклась от ЦСКА.

«Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — сказала Вяльбе.

17 июля Исинбаева заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете. 5 сентября в МОК объявили о том, что двукратная олимпийская чемпионка сохранила место в комиссии спортсменов организации. Ранее спортсменка удалила из своего аккаунта совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов комитета сроком на 8 лет в августе 2016 года.