Еще один кенийский марафонец дисквалифицирован за допинг

Допинг
Сегодня, 09:26
Дисциплинарный орган по легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал кенийского марафонца Филимона Качерана Локеди на три года.
30-летний спортсмен прошлым летом сдал положительный допинг-тест на наличие препаратов, повышающих уровень тестостерона.
Из-за отстранения Локеди пропустил Игры Британского содружества, на которых должен был возглавить национальную команду. В 2018 году Филимон стал третьим на марафоне в Кейптауне, а прошлом году поднимался на пьедестал марафона в Валенсии.
В данный момент отбывают наказание за допинг более пятидесяти представителей бега на длинные дистанции из Кении.