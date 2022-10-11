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Допинг

Сегодня, 09:26

Еще один кенийский марафонец дисквалифицирован за допинг

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Дисциплинарный орган по легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал кенийского марафонца Филимона Качерана Локеди на три года.

30-летний спортсмен прошлым летом сдал положительный допинг-тест на наличие препаратов, повышающих уровень тестостерона.

Из-за отстранения Локеди пропустил Игры Британского содружества, на которых должен был возглавить национальную команду. В 2018 году Филимон стал третьим на марафоне в Кейптауне, а прошлом году поднимался на пьедестал марафона в Валенсии.

В данный момент отбывают наказание за допинг более пятидесяти представителей бега на длинные дистанции из Кении.

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