Еще один кенийский марафонец дисквалифицирован за допинг

Дисциплинарный орган по легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал кенийского марафонца Филимона Качерана Локеди на три года.

30-летний спортсмен прошлым летом сдал положительный допинг-тест на наличие препаратов, повышающих уровень тестостерона.

Из-за отстранения Локеди пропустил Игры Британского содружества, на которых должен был возглавить национальную команду. В 2018 году Филимон стал третьим на марафоне в Кейптауне, а прошлом году поднимался на пьедестал марафона в Валенсии.

В данный момент отбывают наказание за допинг более пятидесяти представителей бега на длинные дистанции из Кении.