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Сегодня, 17:13

Европейская легкоатлетическая ассоциация оставила в силе отстранения россиян от международных турниров

Руслан Минаев
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Совет Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.

«Мы не колеблемся в своей позиции относительно продолжающегося запрета на участие российских и белорусских спортсменов, технического персонала и других официальных лиц не только в соревнованиях, но и во всех мероприятиях», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы организации.

В феврале 2022 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение запретить россиянам выступать в международных турнирах. Позже запрет на участие в своих соревнованиях ввела EAA.

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Источник: ТАСС
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