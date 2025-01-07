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Легкая атлетика

Сегодня, 15:21

Фрадков рассказал о необходимости аудита легкоатлетической инфраструктуры в России

Камила Абдурахманова
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Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков планирует провести аудит имеющихся в России легкоатлетических стадионов и манежей.

«Это был очень интересный, очень детальный разговор, было поднято очень много вопросов. Был затронут большой блок вопросов, связанных с возвращением российской легкой атлетики на международную арену. Это, конечно, большая и ключевая тема, мы этим сейчас, как и другие федерации, активно занимаемся.

Второе направление — это, конечно, инфраструктура, потому что мы прекрасно понимаем, что для развития легкой атлетики, как и любого другого вида спорта, необходима достойная инфраструктура. Мы решили, что проведем аудит инфраструктуры по стране», — приводит слова Фрадкова ТАСС.

Фрадков также добавил, что есть третий блок вопросов, речь идет о поддержке, в том числе и финансовой, тренеров, медицинских работников, массажистов, в общем, всех тех, кто вовлечен непосредственно в работу.

В конце 2024 года в Новогорске прошла встреча Петра Фрадкова, избранного главой ВФЛА 23 ноября, с членами сборной России по легкой атлетике и тренерским штабом национальной команды.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Петр Фрадков
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