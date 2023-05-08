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Сегодня, 22:23

Фрейзер-Прайс и Эриксен стали обладателями премии «Лауреус»

Виталий Косик
Корреспондент
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Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс победила в номинации «Спортсменка года» по версии Laureus World Sports Awards.

В 2022 году спортсменка в десятый раз стала чемпионкой мира, победив на дистанции 100 метров.

В номинации «Возвращение года» выиграл хавбек «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен. В 2021 году футболист пережил остановку сердца.

Командой года признана мужская сборная Аргентины по футболу. «Альбиселесте» одержали победу на чемпионате мира-2022 в Катаре, переиграв в финале турнира Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Кристиан Эриксен
Сборная Аргентины по футболу
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
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