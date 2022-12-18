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Сегодня, 13:05

Глава ВФЛА заявил, что ведет переговоры о встрече с руководством World Athletics

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов сообщил, что ведет переговоры о встрече с руководством Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Мы согласовываем этот вопрос, до конца марта это общение точно состоится, мы планируем, что консультации по вопросу восстановления ВФЛА будут проведены уже очно. У нас большие планы, связанные с завершением мероприятий по восстановлению ВФЛА в World Athletics, мы нацелены направить все наши силы на детский спорт, массовый спорт, спорт высших достижений. Не только реализовать то, что мы должны сделать, но и сохранить ту работу, которой мы сегодня занимаемся», — приводит слова Иванова ТАСС.

Ранее глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал о намерении до марта 2023 года вынести окончательную рекомендацию совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций по восстановлению ВФЛА.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном с декабря того же года отслеживала выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлевалось более 15 раз.

Источник: ТАСС
ВФЛА
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Президент ВФЛА Иванов вернулся на свой пост