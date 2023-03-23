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Сегодня, 20:46

Глава ВФЛА заявил о восстановлении доверия World Athletics к российской легкой атлетике

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов заявил, что решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановить членство ВФЛА стало следствием возвращения доверия к отечественной легкой атлетике.

«Сегодняшнее возвращение статуса ВФЛА — важное событие в жизни отечественной легкой атлетики, которая ждала этого дня почти восемь лет. Путь к восстановлению был сложен, но тем более важен достигнутый результат. Нам предстоит продолжить взаимодействие по соблюдению требований World Athletics после восстановления, мониторинг соблюдения этих требований продолжится еще три года. Но главное, что нам удалось восстановить доверие к российской легкой атлетике как к чистому виду спорта, в котором нетерпимость к нарушению антидопинговых правил твердо вошла в культуру спортсменов, тренеров, федерации в целом», — приводит ТАСС слова Иванова.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. Отстранение продлевалось более 15 раз.

В четверг, 23 марта совет World Athletics объявил о восстановлении членства ВФЛА в организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17356473
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