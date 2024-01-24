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Сегодня, 10:35

Главный тренер сборной объяснил, почему трех ведущих легкоатлетов изгнали со сборов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко объяснил, почему бегунью Кристину Макаренко, барьериста Артема Макаренко и многоборца Арсения Елфимова выгнали с январских сборов национальной команды в Новогорске.

«Условия нахождения на учебно-тренировочном сборе сборной команды для всех спортсменов одинаковые, вне зависимости от их титулов. На пребывание спортсменов на сборе тратятся большие бюджетные деньги, эти средства для того и выделяются, чтобы атлеты не тратили время на дорогу, питание и восстановление, все это и обеспечивается на сборе», — приводит слова Мащенко ТАСС.

Тренер отметил, что все спортсмены были предупреждены о правилах прохождения тренировочного сбора и за многочисленные нарушения они могут быть отстранены, «какими бы регалиями они не обладали».

23 января Макаренко сообщила, что ее, Макаренко и Елфимова выгнали со сборов национальной команды за неявку на построение к 8 утра.

26-летняя Макаренко является бронзовым призером чемпионата Европы-2014 в эстафете 4х100 метров, девятикратной чемпионкой России и семикратной чемпионкой страны в помещении.

26-летний Артем Макаренко — российский десятиборец, выступающий также в беге на 110 метров с барьерами. Он стал чемпионом России в десятиборье в 2018 году и чемпионом в семиборье в помещении в 2018 и 2020 годах.

22-летний Елфимов является чемпионом России 2023 года в десятиборье.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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