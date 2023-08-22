Губерниев призвал поддержать Исинбаеву и Ласицкене после решения World Athletics

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал World Athletics за то, что они не включили россиянок Елену Исинбаеву и Марию Ласицкене в список самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира.

«World Athletics по-хамски не включили Елену Исинбаеву в число лучших легкоатлетов мира! И мы просто обязаны в этой ситуации Исинбаеву поддержать! А те, кто против, они получается заодно с русофобами? Нехорошо это, граждане... И Машу Ласицкене поддержим, ибо она тоже величайшая! Единственная на планете трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту! Мужчинам прыгунам такое тоже не удавалось! И Машу World Athletics не включили, позорники», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

21 августа Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) представила список топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет. В него не вошли российская прыгунья с шестом Исинбаева и прыгунья в высоту Ласицкене. Список возглавил ямайский легкоатлет Усэйн Болт.

41-летней Исинбаевой — трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении. Ей принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), его до сих пор никто не побил.

30-летняя Ласицкене — единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту и двукратная чемпионка мира в помещении. Также на ее счету «золото» Олимпийских игр в Токио.