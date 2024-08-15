Хасанова превзошла мировой рекорд в спортивной ходьбе на чемпионате России

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова выиграла чемпионат России в спортивной ходьбе на 10 000 метров.

24-летня спортсменка преодолела дистанцию за 40 минут 59,93 секунды и показала результат выше мирового (41.56,23) и российского (41.45,84) рекорда.

Второе место на чемпионате России заняла Рейхан Каграманова (41.11,48), третье — Кристина Любушкина (44.16,08).

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение, что спортсмены, которые установят рекорд России на дистанции 10 000 метров в ходьбе в Екатеринбурге, должны получить дополнительно 1 миллион рублей в виде призовых.

Результаты в спортивной ходьбе на российских турнирах не ратифицируются из-за отсутствия на соревнованиях международных судей.

Хасанова — обладательница бронзовой медали юношеского чемпионата мира, победительница и призерка первенств всероссийского значения, участница Олимпийских игр 2020.