Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 20:38

Хасанова превзошла мировой рекорд в спортивной ходьбе на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова выиграла чемпионат России в спортивной ходьбе на 10 000 метров.

24-летня спортсменка преодолела дистанцию за 40 минут 59,93 секунды и показала результат выше мирового (41.56,23) и российского (41.45,84) рекорда.

Второе место на чемпионате России заняла Рейхан Каграманова (41.11,48), третье — Кристина Любушкина (44.16,08).

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение, что спортсмены, которые установят рекорд России на дистанции 10 000 метров в ходьбе в Екатеринбурге, должны получить дополнительно 1 миллион рублей в виде призовых.

Результаты в спортивной ходьбе на российских турнирах не ратифицируются из-за отсутствия на соревнованиях международных судей.

Хасанова — обладательница бронзовой медали юношеского чемпионата мира, победительница и призерка первенств всероссийского значения, участница Олимпийских игр 2020.

легкая атлетика
1
Обсудить
Читайте также
Отца Ямаля госпитализировали с ножевым ранением
Свентек подозревают в употреблении ЭПО
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ВФЛА сообщили, что дисквалифицированных спортсменов не допустят к «Боксзабегу»