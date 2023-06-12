Иванюк — об обидах на Лысенко: «С этим ничего не сделаешь. Надо ситуацию отпустить»

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк рассказал «СЭ», что отпустил ситуацию по поводу инцидента с Данилом Лысенко.

В августе 2018 года Лысенко был отстранен от международных соревнований из-за пропуска сдачи допинг-проб, а в мае 2019-го на него было заведено дело в Международной ассоциации легкой атлетики в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов. Дело Лысенко имело негативные последствия для Всероссийской федерации легкой атлетики и российских спортсменов.

— К Лысенко неоднозначное отношение к легкоатлетической среде. У тебя не было обид на него?

— Это же уже было. С этим ничего не сделаешь. Надо ситуацию отпустить. Сейчас он мне, наоборот, помогает. Спасибо, что он есть. Без него было бы совсем печально. Поэтому он мотивирует показывать хороший результат. Такого соперничества, наверное, не хватает в других видах.

— Данил всегда оптимистично высказывается по поводу будущего. Говорит, надеется, что даже на чемпионат мира допустят. У тебя насколько оптимизма хватает?

— У меня позиция такая. Допустят — я к этому буду готов, поеду выступать. Нет — мне нормально и здесь с Даней соревноваться. Знаю, что за нами наблюдают другие спортсмены. Да, некоторые пишут, что жалко, что мы не можем со всеми выступать на международной арене. Пожалуйста — приезжайте к нам выступать, если вам не мешает вашему графику. Мы будем рады. Может, ВФЛА как-нибудь вам в этом поможет, — сказал Иванюк «СЭ».