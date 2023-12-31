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Сегодня, 18:15

Чен: «Хотелось бы, чтобы в 2024 году наладилась стабильность в мире»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен высказала свои пожелания на 2024 год.

«Хотелось бы, чтобы в 2024 году наладилась стабильность в мире. Чтобы люди перестали враждовать, сели за столы переговоров, находили точки соприкосновения. Много разных конфликтов проходит сейчас на Земле. А для спортсменов, самое главное, чтобы кончились эти изоляции. Чтобы МОК нашел наконец свою голову, пораскинул мозгами, понял, что спорт и Олимпийские игры призваны останавливать любую вражду», — приводит слова Чен Metaratings.ru.

Чен является чемпионкой мира в закрытых помещениях (1995) в тройном прыжке (15,03 м, мировой рекорд).

Источник: Metaratings.ru
легкая атлетика
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