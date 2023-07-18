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Сегодня, 16:53

Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО

Виктория Кравченко
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе МОК сообщили, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева соответствует критериям участия в мероприятиях организации, так как она не имела контракта с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала СВО.

«Комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ — ред.) на Украине», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МОК.

Вчера, 17 июля, Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 года возобновит работу в МОК.

Ранее 41-летняя спортсменка рассказала о наличии воинских званий. Россиянка выступала за ЦСКА и имеет звание майора.

21 июня стало известно о проведении МОК расследования в отношении членов организации Исинбаевой и Шамиля Тарпищева по вопросу их причастности к Вооруженным силам РФ. Затем сообщалось, что Исинбаева сможет остаться членом комитета.

Исинбаева завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В том же году она была избрана в комиссию спортсменов МОК, войдя в четверку, отобранную из 24 кандидатов, получив 1365 голосов из 11 тысяч голосовавших атлетов, со сроком полномочий 8 лет.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230718/isinbaeva-1884898206.html
Елена Исинбаева
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