Исинбаева прокомментировала новость о смерти ее тренера Евгения Трофимова

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила соболезнования в связи со смертью своего тренера Евгения Трофимова.

«Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом — Трофимова Евгения Васильевича. Евгений Васильевич был не просто моим тренером, он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила. Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и в наш успех, даже тогда, когда все вокруг сомневались», — написала спортсменка в социальной сети.

О смерти заслуженного тренера России Евгения Трофимова стало известно 3 января. Ему было 80 лет. Под руководством специалиста Исинбаева выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах, бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также завоевала золотые медали на четырех чемпионатах мира.