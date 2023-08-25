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Сегодня, 17:04

Исинбаева заявила, что замалчивание World Athletics ее достижений только подчеркивает их величие

Исинбаева обвинила World Athletics в игнорировании ее успехов
Виктория Кравченко
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева считает, что замалчивание World Athletics ее достижений только подчеркивает их величие.

«Тот факт, что международное руководство легкой атлетики сегодня так рьяно пытается умолчать об истории, созданной задолго до начала его правления, лишь доказывает величие, значимость и вечность моих достижений», — написала Исинбаева в соцсетях.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) представила список топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.

Рейтинг был составлен на основе голосования болельщиков. В него не вошли российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Список возглавил ямайский легкоатлет Усэйн Болт.

Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), его до сих пор никто не побил. 41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.

Елена Исинбаева
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