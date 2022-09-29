Итальянский бегун Барукко объяснил, почему поднял флаг России на самом престижном трейле

Итальянский бегун Федерико Барукко объяснил, почему решил выступить в поддержку российских спортсменов во время забега Ultra-Trail du Mont-Blanc во Франции.

В конце августа спортсмен вышел на трассу в форме в цветах российского флага, а на финише продемонстрировал баннер с надписью: «Спорт без границ».

«Я понимаю, как сложно было к нему готовиться, — приводит слова Барукко RT. — У меня большой опыт сложных гонок: бегал в Арктике на 150 километров, а также в пустыне на 250. Это огромный труд. Трасса на Монблане 170 километров с большим набором высоты, и готовиться к такой трассе нужно года 3. К тому же это очень престижный старт, который можно сравнить с чемпионатом мира по футболу. Поэтому я представляю эмоции российских спортсменов, которые так долго шли к этим соревнованиям, планировали поездку, покупали билеты, бронировали жилье, а потом им просто сказали: «Нет, вы не участвуете».

Также итальянский бегун рассказал, что у него русская жена.

«У нас будет ребенок с русскими корнями, и я не хочу, чтобы он рос в таком мире, где его могут в один момент чего-то лишить только из-за национальности», — сказал он.