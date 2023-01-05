Итальянского бегуна Бракони дисквалифицировали на 36 лет за допинг

Итальянский бегун на длинных дистанциях Алессандро Бракони получил 36-летнюю дисквалификацию за допинг, сообщает Inside the Games.

В сентябре 2022 года спортсмена дисквалифицировали на 12 лет за использование допинга, хранение и попытку продажи запрещенных препаратов. Через месяц ему добавили еще 12 лет за то, что он продолжал выступать в марафонах. Теперь Бракони получил еще 12 лет за регистрацию на одном из марафонов в качестве волонтера.

Отстранение 36-летнего легкоатлета будет действовать до 23 марта 2058 года.