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Допинг

Сегодня, 11:56

Итальянского бегуна Бракони дисквалифицировали на 36 лет за допинг

Алина Савинова
Фото Global Look Press
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Итальянский бегун на длинных дистанциях Алессандро Бракони получил 36-летнюю дисквалификацию за допинг, сообщает Inside the Games.

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В сентябре 2022 года спортсмена дисквалифицировали на 12 лет за использование допинга, хранение и попытку продажи запрещенных препаратов. Через месяц ему добавили еще 12 лет за то, что он продолжал выступать в марафонах. Теперь Бракони получил еще 12 лет за регистрацию на одном из марафонов в качестве волонтера.

Отстранение 36-летнего легкоатлета будет действовать до 23 марта 2058 года.

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