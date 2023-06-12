Иванюк объяснил, почему выступал под песню Леди Гаги

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк рассказал «СЭ» о своих музыкальных предпочтениях.

— Мне понравилось, что на «Битве полов» зимой каждый прыгает под свою музыку.

— Да, у нас часто проводятся такие соревнования, не только в России. Это здорово. Если бы на Мемориале Знаменских можно музыку включить, то было пободрее, повеселее. Я попросил. Но, видимо, догадался написать организаторам только я. Сказали, что-либо всем, либо никому.

— С «Битвы полов» остался незаданный вопрос. Ты там выступал под песню Леди Гаги, которую ассоциируют с танцем Уэнсдей из сериала «Уэнсдей». Почему такой выбор?

— Я стараюсь на свои выступления ставить музыку, которая на данный момент у молодого поколения более популярна. И чтобы она более-менее нравилась мне. На тот момент в соцсетях много видел видео под эту песню. Прикольная песенка. Почему бы не поставить? Вроде людям понравилось. А так обычно у спортсменов очень специфические музыкальные вкусы. В этом плане мне очень нравятся ребята из Пуэрто-Рико. У меня есть друг Луис Кастро, еще мексиканец Эдгард Оливейра. У них классный музыкальный вкус. Испанские мотивы свои ставят. Прямо прекрасно.

— А в «Лужниках» под какую песню хотел прыгать?

— Песня Goro и A.V.G. «Она близко». Я просто ехал на стадион, и она у меня играла. Подумал, что классная песня, почему бы не поставить?

— Между прыжками под какую-то музыку настраиваешься?

— Нам же нельзя с музыкой. Единственное, только во время разминки. На Мемориале Знаменских мне почему-то зашла группа «Непара». Разминался под песню «Плачь и смотри». Разминалось хорошо.