Кениец Киптум установил новый мировой рекорд на марафонской дистанции

Кенийский бегун Кельвин Киптум выиграл Чикагский марафон.

Спортсмен установил новый мировой рекорд на марафонской дистанции — 2 часа и 35 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Элиуде Чипчоге (2 часа, 1 минута и 9 секунд). Чипчоге показал этот результат 25 сентября 2022 года в Берлине.

23-летний Киптум выиграл второй забег в серии главных марафонов планеты, до этого он побеждал в Лондонском марафоне в апреле 2023 года.

В Чикагском марафоне принял участие двукратный чемпион России Степан Киселев, он занял 20-е место с результатом 2 часа, 13 минут и 26 секунд.