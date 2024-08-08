Клишина объяснила, почему никогда не хотела поменять спортивное гражданство

Российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы и призер чемпионата мира Дарья Клишина рассказала, что никогда не хотела получать американское гражданство. Спортсменка с 2013 года тренировалась в США и получила в 2016-м бессрочный нейтральный статус.

— Я русская душа, — сказала Клишина в интервью «СЭ». — Я прожила в России большую часть жизни и никогда не хотела получать американское гражданство. У меня до сих пор есть только российское. Даже если теоретически мне пришло бы это в голову, это очень сложный процесс — спортивной карьеры не хватит, чтобы оформить все документы. Нужно сначала получить грин-карту и только через пять лет можно подавать на гражданство. Заниматься всем этим было бессмысленно, тем более что в 2016 году я получила бессрочный нейтральный статус. И даже в Рио еще выступала под российским флагом. Да и после нейтральный флаг мало на что повлиял в плане узнаваемости. Было забавно, когда меня видели в секторе в какой-нибудь серенькой кофте и спрашивали: «А что это на тебе?» Я отвечала: «Так мы дисквалифицированы, у меня нейтральный статус...» Девочки отвечали: «А, все еще...» А в трансляции в то же время комментаторы постоянно говорили, что я русская. Просто к нам пришло какое-то ощущение нормальности этого нейтрального статуса, а вообще-то, наоборот, нормально выступать под российским флагом.

— Но есть ощущение, что, смени вы гражданство, коммерчески были бы более успешной.

— Коммерчески — да. Но это не было главным никогда.