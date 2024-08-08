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Легкая атлетика

Сегодня, 20:15

Клишина — о политике в спорте: «Приносить ее в сектор некрасиво и непрофессионально»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы, призер чемпионата мира Дарья Клишина и одна из самых ярких легкоатлеток последних лет объяснила свою позицию в отношении политических высказываний спортсменов.

Спортсменка с 2013 года живет и тренируется в США и в 2016-м получила бессрочный нейтральный статус. На ОИ-2016 она была единственной в секторе, кто выступал под российским флагом. На Олимпиаде в Токио спортсменка травмировалась еще до старта и с тех пор не выступала на официальных соревнованиях.

— В спорте сейчас очень много политики — даже между легкоатлетами есть конфликты на этой почве. Кто-то, как Ярослава Магучих, высказывается очень радикально, кто-то вынужден защищаться, кто-то — молчать.

— Я в этом не участвую. Мне много пишут, спрашивают, но я воспитана с уверенностью, что спорт должен быть вне политики. То, как ситуация развивается сейчас, точно неправильно. И разжигать дополнительно я не хочу. Могу сказать, что приносить политику в сектор совсем некрасиво и непрофессионально.

Дарья Клишина. «Легко отпустила спортивную часть своей жизни». Дарья Клишина — об Олимпиаде и о себе

Дарья Клишина
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