Клишина заявила, что пока не находит мотивации возобновлять тренировки

Вице-чемпионка мира в прыжках в длину Дарья Клишина в интервью журналу «Легкая атлетика» рассказала, что не спешит выйти из декретного отпуска. В конце июня этого года у 31-летней российской спортсменки, живущей в США, родился второй сын. В данный момент выступление российских легкоатлетов на международной арене невозможно из-за санкций.

— Нужна серьезная мотивация, понимание, ради чего ты отдаешь все свои силы. Сейчас мне сложно найти такой стимул, — отметила Клишина. — Но я продолжаю заниматься развитием разных спортивных брендов, есть несколько своих проектов.

— А как быстрее восстановиться после родов?

— С моей точки зрения, самое важное — питание. Тогда убрать набранные килограммы не составит никакого труда. Сейчас кормлю малыша грудью, а это провоцирует у меня сильное чувство голода, так что слежу за тем, чтобы не переедать. Порции небольшие, приемы пищи довольно частые. Ничего жирного, жареного, соленого и маринованного. В рационе индейка, говядина, телятина, иногда курица. Рыбу тоже ем нежирную, люблю морепродукты. Все стараюсь готовить в духовке или на пару. Это вкусно и полезно. Много пью воды. А еще специальный чай, который помогает лактации.

— А когда вернетесь к физическим нагрузкам?

— Когда буду весить столько же, сколько и до родов. Потом получу разрешение своего врача на такую активность и отправлюсь в реабилитационный центр во Флориде. Он специализируется на реабилитации после спортивных травм. Там составляют тренировочную программу, занимаются твоим питанием и восстановлением после нагрузок. Я хорошо знаю этих специалистов, потому что ежегодно перед сезоном приезжала к ним на 3-4 недели, занималась прокачкой всех мелких мышц.