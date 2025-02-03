Кочанова — чемпионка России по прыжкам в высоту, почти восстановилась после травмы ноги

Чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова практически восстановилась после травмы ноги, полученной на тренировке.

«Не скажу, что травма сейчас меня как-то беспокоит. Я уже практически восстановилась и чувствую себя нормально. Небольшая неуверенность присутствует, но от нее можно избавиться, только участвуя в соревнованиях. Как говорит мой тренер, нужно ничего не бояться и двигаться вперед.

У меня появляются ощущения, как надо прыгать, и они отличаются от того, как было прошлым летом. Если летом я прыгала на очень большом кураже, то сейчас в моих прыжках присутствует больше осознанности. Прыжки получаются более взрослые с пониманием того, что я делаю», — рассказала Кочанова ТАСС.

Кочанова приняла участие в турнире «Битва полов» в Москве 1 февраля. Это был ее второй старт зимнего сезона после травмы задней поверхности бедра. Травму она получила на тренировке в середине января.