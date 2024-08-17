Кочанова выиграла золото чемпионата России в прыжках в высоту, Ласицкене — вторая

Легкоатлетка Мария Кочанова стала чемпионкой России в прыжках в высоту. Турнир проходит в Екатеринбурге.

Кочанова показала результат 1,97 метра, выполнив олимпийский норматив. Спортсменам, выполнившим норматив на соревнованиях, выплачивают дополнительно миллион рублей. На втором месте расположилась чемпионка Игр-2020 в Токио Мария Ласицкене. Тройку призеров замкнула представительница Белоруссии Карина Демидик (1,91), уступившая Ласицкене по количеству попыток.

22-летняя Кочанова во второй раз в карьере стала чемпионкой страны. Также на ее счету бронза первенства России и золото Игр БРИКС в Казани.