Конгресс World Athletics не собирается рассматривать вопрос возвращения российских легкоатлетов

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), который пройдет с 16 по 17 августа в Будапеште, не собирается рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

«Этот вопрос будет рассмотрен рабочей группой, которая в надлежащее время проинформирует совет World Athletics о своих рекомендациях», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

В рамках конгресса в Будапеште будет выбран новый руководитель World Athletics.

Ранее 23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.