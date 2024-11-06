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Легкая атлетика

Олимпиада

Сегодня, 18:10

Коу отметил, что отстранение легкоатлетов из России не было его единоличным решением

Алина Савинова
Президент World Athletics Себастьян Коу.
Фото Global Look Press
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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации не принималось им в одностороннем порядке.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Позже World Athletics дважды продлевала санкции.

«Я всегда утверждал, что моя обязанность — следить за тем, чтобы наш вид спорта оставался глобальным, и что там, где это возможно, мы остаемся политически нейтральными. Но бывают случаи, когда это означает, что вы должны занять определенную позицию. Именно это произошло в случае с Россией и Белоруссией, но это не было решением, которое я принял в одностороннем порядке. Это решение было обсуждено и принято советом World Athletics», — цитирует Коу Sportsin.

Глава World Athletics Себастьян Коу претендует на&nbsp;пост президента МОК. Коу не хочет допускать россиян даже в нейтральном статусе. Что будет, если он возглавит МОК?

Он также отметил, что World Athletics найдет способ вернуть российских и белорусских атлетов, когда придет время. По его словам, данным вопросом занимается рабочая группа, которая отчитывается перед советом.

При этом время Конвенции Европейской федерации легкой атлетики, которая состоялась в конце октября, Коу заявлял, что не допустит возвращения российских легкоатлетов на международные старты.

Коу является главой World Athletics с 2015 года. В сентябре 2024-го он вошел в список кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) после того, как Томас Бах сообщил, что не будет переизбираться на новый срок.

легкая атлетика
Себастьян Коу

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