Коу заявил, что не допустит возвращения российских легкоатлетов на международные старты

Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу во время Конвенции Европейской федерации легкой атлетики выразил свою позицию по поводу допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Как сообщил комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта в своем Telegram-канале, председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Ольга Саладуха провела встречу с главой World Athletics в Северной Македонии.

Отмечается, что Коу, который является одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), пообещал не допустить участия россиян и белорусов в международных легкоатлетических соревнованиях даже под нейтральными флагами.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Позже World Athletics дважды продлевала санкции.

Коу стал главой World Athletics в 2015 году. В августе 2023-го он второй раз был переизбран на этот пост. Срок его полномочий составляет четыре года и будет последним для британца.