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Легкая атлетика

Сегодня, 17:55

Коу заявил, что не допустит возвращения российских легкоатлетов на международные старты

Алина Савинова
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Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу во время Конвенции Европейской федерации легкой атлетики выразил свою позицию по поводу допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Как сообщил комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта в своем Telegram-канале, председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Ольга Саладуха провела встречу с главой World Athletics в Северной Македонии.

Отмечается, что Коу, который является одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), пообещал не допустить участия россиян и белорусов в международных легкоатлетических соревнованиях даже под нейтральными флагами.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Позже World Athletics дважды продлевала санкции.

Коу стал главой World Athletics в 2015 году. В августе 2023-го он второй раз был переизбран на этот пост. Срок его полномочий составляет четыре года и будет последним для британца.

легкая атлетика
Себастьян Коу

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