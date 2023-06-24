Красочный забег в Москве отменили из-за введения режима КТО

Красочный забег в Москве отменили из-за введения в городе режима контртеррористической операции (КТО), сообщает РИА «Новости».

Также сообщается, что сейчас рассматривается возможность переноса Красочного забега на другую дату. Дополнительная информация о новых сроках проведения мероприятия будет опубликована позднее. Выдача стартовых пакетов будет продолжена до 18:00 24 июня, как это и было запланировано. Регистрации участников будут автоматически перенесены на новую дату.

Забег на 5 км приурочен к 100-летию Московского спорта.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.