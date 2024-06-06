Кристина Макаренко отреагировала на афиши соревнований, на которых есть Бузова, но нет легкоатлетов

Российская спринтерша Кристина Макаренко рассказала в интервью «СЭ», что не общалась со звездами шоу-бизнеса во время забегов на Никольской, которые открывают Неделю легкой атлетики. Также Кристина отреагировала на афиши этого мероприятия, на которых присутствуют боксер Рой Джонс-младший и певица Ольга Бузова, но нет представителей ее вида спорта.

— Со звездами не спорта или не вашего спорта здесь общались?

— Нет.

— Не хотели?

— Не знаю. Большинство звезд приходят с охраной. Видела, что только Женя Медведева скромно стояла в сторонке. А больше никого не видела.

— Помимо того, что это классное атмосферное мероприятие, дает ли это эффект для популяризации легкой атлетики?

— Не знаю, как судить. Считаю, что легкая атлетика — это доступный спорт, которым должны заниматься и уметь все. Но если говорить про то, что 9 июня в Парке Горького люди будут прыгать с шестом, то это может принести больше эмоций. Хотя, наверное, здесь тоже люди были немного в шоке. Все-таки Никольская проходящая улица, поэтому не могу сказать, заинтересует ли это других. Хотелось бы.

— У вас в Telegram есть фотография, на которой вы стоите на фоне афиши, посвященной забегам на Никольской. На этой афише два человека: Рой Джонс-младший и Ольга Бузова. Какие эмоции вызвало то, что нет легкоатлетов на плакате?

— Никакие. Просто хотелось, что даже если делают плакаты с ними, то нас тоже как-нибудь на них упоминали. Может не в таком большом формате, но чтобы люди приходили за нас тоже болеть. Мы стараемся сами в соцсетях об этом рассказывать. Однако в этом году совершенно не было афиш с нами. Не знаю, почему так. Отдел маркетинга у нас работает не очень хорошо.

— Если выбирать легкоатлетов (необязательно из беговых видов), которых нужно поместить на плакат, то кого бы выбрали, чтобы прорекламировать Неделю легкой атлетики?

— Без лишней скромности выбрала бы нас с Артемом. Мы все-таки лидеры в своих дисциплинах. Сто процентов — Полину Кнороз, которая бы хорошо смотрелась на афишах. Возможно, Владимира Никитина, так как многие его знают. На самом деле все ребята достойны, чтобы о них говорили. Сравнивать наши результаты с теми, что показывают на международном уровне, — это бред полнейший. Потому что совершенно разные условия, мотивация, разная подготовка и отношение к спорту, — сказала Макаренко «СЭ».