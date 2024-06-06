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Париж-2024

Сегодня, 13:20

Легкоатлетка Макаренко — об отстранении: «Мы привыкли уже. Восемь лет — это восемь лет»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская легкоатлетка Кристина Макаренко, которая является сильнейшей в стране в беге на 100 метров, рассказала в интервью «СЭ», какие эмоции она испытывает от просмотра международных соревнований.

— Этот сезон олимпийский. Будете ли смотреть Игры в Париже?

— Да, буду. Я смотрю все соревнования.

— Какие эмоции это вызывает?

— Да никаких. Уже привыкли просто. Немножко обидно, конечно. Также как и все спортсмены ты тренируешься, выступаешь и имеешь право тоже поехать, но тебе этого не дают. Поэтому эмоции смешанные. Но, опять же, мы привыкли уже. Восемь лет — это восемь лет.

— Если завтра скажут, что едем. Поверите?

— Нет.

— В ваших соцсетях можно увидеть девушку, влюбленную в бег и любящую свою работу. Но в прежних интервью проскакивает некая тоска. Какая Кристина Макаренко нынешняя?

— Я сейчас достаточно позитивно ко всему отношусь. Был момент, когда нас опять отстранили, а я очень долго ждала свой допуск, имелись планы поехать на старты, но все в миг разрушилось. Поэтому эмоции испытывала тяжелые. Сложно было себя заставить, чтобы чувствовать что-то другое. Сейчас свыклась с этим и просто стараюсь наслаждаться своей работой. Пока не могу сказать, насколько мне хватит.

— Мотивация — в наслаждении?

— Наверное, да. Мотивация в том, чтобы доказать себе, что могу больше, чем сейчас имею, — сказала Макаренко «СЭ».

Кристина Макаренко после забега на&nbsp;Никольской. «Обидно смотреть международные соревнования, но мы, легкоатлеты, уже привыкли». Интервью самой быстрой женщины России

легкая атлетика
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