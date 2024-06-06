Сегодня, 13:20
Российская легкоатлетка Кристина Макаренко, которая является сильнейшей в стране в беге на 100 метров, рассказала в интервью «СЭ», какие эмоции она испытывает от просмотра международных соревнований.
— Этот сезон олимпийский. Будете ли смотреть Игры в Париже?
— Да, буду. Я смотрю все соревнования.
— Какие эмоции это вызывает?
— Да никаких. Уже привыкли просто. Немножко обидно, конечно. Также как и все спортсмены ты тренируешься, выступаешь и имеешь право тоже поехать, но тебе этого не дают. Поэтому эмоции смешанные. Но, опять же, мы привыкли уже. Восемь лет — это восемь лет.
— Если завтра скажут, что едем. Поверите?
— Нет.
— В ваших соцсетях можно увидеть девушку, влюбленную в бег и любящую свою работу. Но в прежних интервью проскакивает некая тоска. Какая Кристина Макаренко нынешняя?
— Я сейчас достаточно позитивно ко всему отношусь. Был момент, когда нас опять отстранили, а я очень долго ждала свой допуск, имелись планы поехать на старты, но все в миг разрушилось. Поэтому эмоции испытывала тяжелые. Сложно было себя заставить, чтобы чувствовать что-то другое. Сейчас свыклась с этим и просто стараюсь наслаждаться своей работой. Пока не могу сказать, насколько мне хватит.
— Мотивация — в наслаждении?
— Наверное, да. Мотивация в том, чтобы доказать себе, что могу больше, чем сейчас имею, — сказала Макаренко «СЭ».