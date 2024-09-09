Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 20:17

Куличенко призналась, что чувствует себя в США как дома

Telegram Дзен

Российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая живет в США и представляет Кипр, рассказала, что считает Америку своим домом.

С 2021 года спортсменка учится на факультете социологии в Университете Джорджии в Атланте (США).
«Я уже считаю Штаты своим домом, но даже не буду говорить каким, это просто один из. У меня много на Земле таких мест, где я чувствую себя как дома. В первую очередь это зависит от людей, но что бы кто ни говорил: когда ты большую часть жизни проводишь вместе, тебе уже становится это привычным.

Здесь моя учеба, друзья, тренеры, город знаю уже как свои пять пальцев. Это уже в хорошем смысле рутина, в какой-то момент я уже начинаю скучать вдали от Джорджии», — цитирует Куличенко Sport24.

На Олимпиаде-2024 легкоатлетка заняла 7-е место в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Источник: Sport24
Елена Куличенко

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сборная России по футболу вернулась из Вьетнама в Москву
Умер легендарный телеведущий Александр Масляков
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
«Зенит» намерен потратить еще 13 млн, Дзюба не хочет завершать карьеру. Трансферные слухи РПЛ за 9 сентября
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя